В Днепре задержали боевика "ЛНР", который наводил на город российские ракеты

О ком идет речь

Задержанным является уроженец Луганской области, который уже имел судимость за участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ЛНР".

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он поселился в Днепре, а с августа 2023 года начал сотрудничать с ФСБ.

"Дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой поддерживал через "связного". Им оказался боевик оккупационных группировок страны-агрессора, который находится на временно захваченной части территории на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Для получения разведданных фигурант обходил местность и скрыто осуществлял фото- и видеофиксацию важных объектов на камеру собственного телефона.

Коллаборант наводил на город российские ракеты.

По указанию российской спецслужбы этот фигурант пытался обнаружить пункты базирования украинских комплексов противовоздушной обороны.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Также злоумышленник отслеживал результаты ракетных ударов агрессора по военным объектам, расположенным в городе. СБУ установила, что по его "наводке" оккупанты обстреляли один из объектов областного центра во время воздушной атаки РФ 29 декабря 2023 года.

За проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины фигурант получал на банковскую карточку деньги от захватчиков.

Что грозит приспешнику России

В случае успешного выполнения всех поставленных задач, ФСБ обещала своему информатору "эвакуировать" его на временно оккупированную часть территории Луганской области.

Впрочем, сотрудники СБУ помешали злоумышленнику скрыться от правосудия и задержали его в собственном доме. Во время обыска в квартире задержанного обнаружены смартфон и банковская карта, которые он использовал в преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ему о подозрении по факту коллаборационистской деятельности. Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит 15 лет тюрьмы.

Ракетный удар по Днепру 29 декабря

Россияне 29 декабря выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом были дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

В результате массированного удара РФ по Днепру погибли шесть человек, ранения получили 30, из них один ребенок.