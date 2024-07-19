В Днепре заселили первые семьи мариупольцев в новое социальное жилье

Речь идет о 10-этажном помещении Днепровского национального университета им. Олеся Гончара.

Это уже второе общежитие, адаптированное под социальное жилье для переселенцев из Мариуполя. Здесь проведен ремонт, комнаты укомплектованы мебелью, сделаны современные бытовые зоны, детские комнаты, коворкинг, спортивный зал – все для комфортного проживания людей.На первом этапе – заселят 43 семьи. Затем сюда заедут еще более 150 семей. Приоритет в расселении предоставляли наиболее уязвимым категориям: многодетным семьям, семьям военных, пенсионерам, людям с инвалидностью.

"Этот проект научил нас объединять вокруг мариупольского общества необходимую помощь и привлекать партнеров. Мы отработали механизм финансирования с международными донорами, взаимодействие с органами местного самоуправления и привлечение бизнес-сообщества. Мы поняли, что можно и нужно создавать проекты социального жилья для переселенцев", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В частности, речь идет о том, что на реконструкцию было привлечено финансирование от французского правительства. Для повышения уровня доверия со стороны международных партнеров была внедрена новая прозрачная модель сотрудничества. Согласно ему Мариупольский городской совет выходит с заказом, предоставляет техническое и визуальное задание. А донор самостоятельно выбирает исполнителя работ, проводящего тендеры, контролирует финансы.

Региональный менеджер Международной организации по миграции (МОМ) Лейла Салехивареш отметила важность объединения усилий ради поддержки переселенцев: "Нам как организации очень приятно участвовать в этом проекте, который предоставляет качественные помещения для временного проживания, чтобы поддержать людей в трудных условиях войны" .

Поддержал реализацию проекта и украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Его компания SCM является постоянным партнером Мариуполя в проекте Mariupol Reborn. В реконструкции общежитий, в частности, принял участие Фонд Ахметова, профинансировав обустройство в общежитиях зон совместного пользования – кухонь, игровых, коверкингов, детских площадок. Электросети помог восстановить ДТЭК, а "Укртелеком" обеспечивает рабочую зону высокоскоростного интернета.

"До восстановления и для восстановления Мариуполя после его увольнения ключевое - сохранить мариупольскую общину, сохранить ее энергию, ее ресурс. Во многом ради этого Мариупольский городской совет при поддержке партнеров, в том числе бизнесов и фонда Рината Ахметова, решает проблему переселенцев из Мариуполя - проблему жилья. В пергу очередь для самых незащищенных. Reborn создан видение и план послевоенного восстановления украинского Мариуполя, вместе с мариупольцами и для мариупольцев", - отметила Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательных советов Фонда Рината Ахметова и ОО "Мариуполь.Реборн".

Открытие этого центра временного жилья для мариупольцев было частью обязательств, которые взяла на себя команда Mariupol Reborn год назад. Сейчас идет ремонт еще в 5 зданиях. В планах расширение географии программы на Черновцы, Запорожье, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Киев.