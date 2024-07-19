У Дніпрі заселили перші родини маріупольців до нового соціального житла

Йдеться про 10-типоверхове приміщення Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара.



Це вже другий гуртожиток, адаптований під соціальне житло для переселенців з Маріуполя. Тут проведений ремонт, кімнати укомплектовані меблями, зроблені сучасні побутові зони, дитячі кімнати, коворкінг, спортивну залу – усе для комфортного проживання людей. На першому етапі – заселять 43 родини. Згодом сюди заїдуть ще понад 150 сімей. Пріоритет у розселенні надавали найбільш вразливим категоріям: багатодітним сім’ям, родинам військових, пенсіонерам, людям з інвалідністю.



"Цей проєкт навчив нас обʼєднувати навколо маріупольської громади необхідну допомогу та залучати партнерів. Ми відпрацювали механізм фінансування з міжнародними донорами, взаємодію з органами місцевого самоврядування та залучення бізнес-спільноти. Ми зрозуміли, що можна та треба створювати проєкти соціального житла для переселенців", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.



Зокрема, йдеться про те, що на реконструкцію залучили фінансування від французького уряду. Для підвищення рівня довіри з боку міжнародних партнерів було впроваджено нову прозору модель співпраці. Згідно з нею Маріупольська міська рада виходить з замовленням, надає технічне та візуальне завдання. А донор самостійно обирає виконавця робіт, який проводить тендери, контролює фінанси.



Регіональний менеджер Міжнародної організації з міграції (МОМ) Лейла Салехівареш зазначила важливість об’єднання зусиль заради підтримки переселенців: "Нам, як організації дуже приємно брати участь у цьому проєкті, який надає якісні приміщення для тимчасового проживання, щоб підтримати людей у важких умовах війни".





Підтримав втілення проєкту й український бізнесмен Рінат Ахметов. Його компанія SCM є постійним партнером міської ради Маріуполя у проєкті Mariupol Reborn. У реконструкції гуртожитків, зокрема, взяв участь Фонд Ахметова, профінансувавши облаштування в гуртожитках зон спільного користування – кухонь, ігрових, коворкінгів, дитячих майданчиків. Електромережі допоміг відновити ДТЕК, а "Укртелеком" забезпечує робочу зону високошвидкісного інтернету.



"До відновлення і для відновлення Маріуполя після його звільнення ключове - зберегти маріупольску громаду, зберегти її енергію, її ресурс. Великою мірою заради цього Маріупольска міська рада за підтримки партнерів, в тому числі бізнесів і фонду Ріната Ахметова, вирішує проблему переселенців з Маріуполя - проблему житла. В пергу чергу для найбільш незахищених. Які стають для них не тільки прихистком, не тільки тимчасовим, але домом, але й осередком Маріуполя в різних містах України. Добре, що за нашої підтримки житло йтиме за маріупольцями. І паралельно за нашої підтримки Mariupol Reborn створено візію і план повоєнної відбудови українського Маріуполя, разом із маріупольцями і для маріупольців", - зазначила Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядових рад Фонду Ріната Ахметова та ГО "Маріуполь.Реборн".



Відкриття цього центру тимчасового житла для маріупольців було частиною зобов'язань, які взяла на себе команда Mariupol Reborn рік тому. Наразі триває ремонт ще у 5 будівлях. У планах – розширення географії програми на Чернівці, Запоріжжя, Кропивницький, Івано-Франківськ та Київ.