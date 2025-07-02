В Днепре военный из ТЦК списал с учета 17 мужчин: среди них и его брат

Работника ТЦК из Днепра подозревают в незаконном списании с воинского учета по меньшей мере 17 мужчин, среди которых - его родной брат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки из Днепра, который безосновательно внес в реестр данные о непригодности к службе по меньшей мере 17 человек.
По данным дела, имея доступ к автоматизированной информационной системе "Оберіг" и используя собственную электронную цифровую подпись, чиновник самовольно вносил в реестр сведения о якобы признании мужчин непригодными к военной службе по решению военно-врачебной комиссии.
"На самом деле ни один из них не проходил ВВК, а в территориальный центр даже не появлялся. Среди лиц, которые были незаконно списаны, - родной брат самого военнослужащего. Часть этих мужчин уже покинула пределы Украины, другие пока скрываются", - сообщили в ГБР.
Сейчас следствие устанавливает мотивы противоправных действий работника ТЦК, а также местонахождение мужчин, незаконно исключенных с воинского учета.
Военнослужащему сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период
Заметим, что санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в Ровенской области объявили подозрение офицеру и двум военнослужащим ТЦК. Их обвиняют в принудительной мобилизации военнообязанного, которого еще и избили.
Также РБК-Украина сообщало, что начальника ТЦК подозревают в фиктивном улучшении показателей мобилизации. По данным ГБР, он вносил ложные данные.
Кроме того, мы писали, что под одним из одесских ТЦК произошла стычка между военными и медиками.
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