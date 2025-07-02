В Днепре военный из ТЦК списал с учета 17 мужчин: среди них и его брат

Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки из Днепра, который безосновательно внес в реестр данные о непригодности к службе по меньшей мере 17 человек.

По данным дела, имея доступ к автоматизированной информационной системе "Оберіг" и используя собственную электронную цифровую подпись, чиновник самовольно вносил в реестр сведения о якобы признании мужчин непригодными к военной службе по решению военно-врачебной комиссии.

"На самом деле ни один из них не проходил ВВК, а в территориальный центр даже не появлялся. Среди лиц, которые были незаконно списаны, - родной брат самого военнослужащего. Часть этих мужчин уже покинула пределы Украины, другие пока скрываются", - сообщили в ГБР.

Сейчас следствие устанавливает мотивы противоправных действий работника ТЦК, а также местонахождение мужчин, незаконно исключенных с воинского учета.

Военнослужащему сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период

Заметим, что санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.