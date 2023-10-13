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В Днепре военный "погорел" на более чем полумиллионной взятке: за что вымогал деньги

Фото: Деньги (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Днепре задержали военного за взятку в размере 600 тысяч гривен. Он требовал деньги от подчиненных за начисление боевых выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

Детали дела

Старший лейтенант требовал и получил 600 тысяч грн от подчиненного военнослужащего за несоздание препятствий в начислении боевых выплат четырем военнослужащим его подразделения.

Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)

12 октября правоохранители задержали офицера в Днепре "на горячем", сразу после получения "отката"

Что ему грозит за содеянное

Начальнику группы одной из воинских частей сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Коррупция в военкоматах и ВВК

Напомним, после ряда громких коррупционных скандалов по всей Украине провели проверки военкоматов. Правоохранители обнаружили многие случаи злоупотреблений.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, во время которого поднимался вопрос военно-врачебных комиссий и ТЦК.

В частности, было принято решение о проведении комплексных проверок заключений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Также президент пообещал последствия для тех, кто фальсифицировал решение ВВК.

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