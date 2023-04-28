В Днепре и Полтавской области раздались взрывы

В Днепре и Полтавской области сегодня ночью, 28 апреля, было слышно взрывы, воздушную тревогу объявили по всей Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
В настоящее время официальной информации о причинах и последствиях взрывов в Днепре и Кременчугском районе Полтавской области не сообщалось. Масштабная воздушная тревога продолжается по всей Украине.
Ранее мы писали, ночью, 28 апреля, в Украине объявлено масштабную воздушную тревогу, предупредили об угрозе ракетной атаки.
Напомним,российские войска 27 раз обстреляли пограничные общины Сумской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.