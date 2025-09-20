В Днепре и Павлограде прогремели взрывы

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 03:36.

Примерно за 20 минут до этого звуки взрывов были слышны в Павлограде.

В то же время военные информируют, что в Днепропетровской области зафиксированы вражеские дроны. В частности, в 03:40 дроны летят на город Днепр.

Официальных комментариев относительно возможных последствий атаки пока не было.

Обновлено в 03:54

В Днепре снова прогремела серия взрывов. В то же время в Воздушных силах продолжают информировать о дронах в направлении Днепра и Павлограда.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:46 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.