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В Днепре в мусорном баке нашли мешок с гранатами и минами (фото)

Фото: в Днепре в мусорном баке нашли мешок с гранатами и минами (t.me/borys_filatovv)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепре в мусорном баке нашли мешок с гранатами, минами и тротиловыми шашками. На такую "находку" наткнулись коммунальщики во время уборки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Бориса Филатова.

"Днепр - удивительный город. Здесь даже на Новый Год особые подарки. Сегодня коммунальщики, убирая мусор на Сеченова, нашли в баке мешок гранат, мин и тротиловых шашек", - написал Филатов.

По его словам, нашедшие взрывчатку работники будут награждены, а правоохранители разыскивают лиц, которые "выбросили такой мусор".

Фото: в Днепре в мусорнике нашли мешок с гранатами и минами (t.me/borys_filatovv)

Напомним, ранее в Черниговской области обнаружили схрон с бронированной техникой и боеприпасами.

Также мы писали о том, что в Киевской области правоохранителям удалось отыскать схрон российского оружия.

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