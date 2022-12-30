У Дніпрі в смітнику знайшли мішок з гранатами та мінами (фото)

"Дніпро - дивовижне місто. Тут навіть на Новий Рік особливі подарунки. Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли у баку мішок гранат, мін та тротилових шашок", - написав Філатов.

За його словами, працівники, які знайшли вибухівку будуть нагороджені, а правоохоронці розшукують осіб, які "викинули таке сміття".

Фото: в Дніпрі в смітнику знайшли мішок з гранатами та мінами (t.me/borys_filatovv)

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області виявили схрон з броньованою технікою та боєприпасами.

Також ми писали про те, що в Київській області правоохоронцям вдалось відшукати схрон російської зброї.

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