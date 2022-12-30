UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі в смітнику знайшли мішок з гранатами та мінами (фото)

Фото: в Дніпрі в смітнику знайшли мішок з гранатами та мінами (t.me/borys_filatovv)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі в смітнику знайшли мішок з гранатами, мінами та тротиловими шашками. На таку "знахідку" натрапили комунальники під час прибирання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Бориса Філатова.

"Дніпро - дивовижне місто. Тут навіть на Новий Рік особливі подарунки. Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли у баку мішок гранат, мін та тротилових шашок", - написав Філатов.

За його словами, працівники, які знайшли вибухівку будуть нагороджені, а правоохоронці розшукують осіб, які "викинули таке сміття".

Фото: в Дніпрі в смітнику знайшли мішок з гранатами та мінами (t.me/borys_filatovv)

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області виявили схрон з броньованою технікою та боєприпасами.

Також ми писали про те, що в Київській області правоохоронцям вдалось відшукати схрон російської зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроБорис Філатов