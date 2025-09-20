В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)

Днепр

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что из-за вражеского обстрела он всю ночь не спал, а уже утром россияне попали ракетой в жилой дом.

"Всю ночь не сплю. П*дары попали ракетой в жилую многоэтажку... Подробности от военной администрации", - написал он в 07:05.

Стоит заметить, что в течение ночи враг неоднократно пытался атаковать город дронами. Из-за этого было слышно много серий взрывов.

По состоянию на утро в воздушном пространстве Украины были зафиксированы крылатые ракеты, которые в том числе, летели на Днепр. Местные паблики писали, что после взрывов в городе было много дыма, а также есть перебои со светом и водой.

Сейчас глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил, Днепр и область атаковали беспилотники и ракеты.

"В Днепре и районе возникло несколько пожаров. Изуродованы многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий", - написал он.

Также Лысак добавил, что по предварительным данным, в результате вражеского террора погиб один человек, и еще 13 пострадали.

"Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый", - добавил глава ОВА.

Обновлено в 8:50. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что количество пострадавших в Днепре выросло до 26 человек, 14 находятся в больнице.

"В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики", - отметил Лысак.

Фото: последствия удара по Днепропетровской области (t.me/dsns_telegram)

Павлоград

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью под атакой дронов и баллистики был и город Павлоград, что на Днепропетровщине.

Глава ОВА сообщил, что там побито предприятие и возник пожар.

Николаев и область

Под утро стало понятно, что враг совершил комбинированный удар и по Николаеву. По словам главы ОВА Виталия Кима, РФ направила на город баллистику и дроны.

"Под атакой была промышленная инфраструктура, возникли пожары. По состоянию на сейчас информация о пострадавших отсутствует", - сообщил Ким.

Также он проинформировал, что последствия зафиксированы и в области. В частности, по Баштанскому району, россияне атаковали дронами ночью фермерское хозяйство в Снигиревской общине. Известно, что произошел пожар складов. Взрывной волной были повреждены частные дома и два автомобиля.

Фото: ГСЧС показала последствия атаки РФ (t.me/dsns_telegram)

Киевская область

Неспокойная ночь была и для Киевщины, куда враг также направил дроны и ракеты. По словам главы ОВА Николая Калашника, последствия атаки РФ зафиксированы в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах. В частности:

в Бориспольском районе повреждено около 10 гаражных помещений;

в Обуховском районе в результате атаки загорелся частный жилой дом;

в Бучанском районе из-за падения обломков сбитой цели загорелись 5 легковых автомобилей. В настоящее время пожар ликвидирован.

Хмельницкая область

Как сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в результате вражеской атаки в Дунаевецкой общине во время ликвидации пожара одного из домов было обнаружено тело погибшего мужчины 1979 года рождения.

Еще два человека обратились к медикам. В области разрушены 2 дома, а также повреждено ориентировочно 20 жилых сооружений.

Одесская область

Также под ударом врага была Одесская область.Возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушены склады с сельскохозяйственной техникой.

Фото: россияне ударили по Одесской области (t.me/dsns_telegram)

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.