В Днепре раздались взрывы. Есть угроза баллистики

"В Днепре слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Позже местные СМИ сообщили о повторных взрывах.

Воздушная тревога в Украине

На данный момент в части регионов Украины объявлена воздушная тревога. Начиная с 10:18 "покраснели" Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области.

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!" - рассказали военные.

Обстрел Чернигова

17 апреля, около 9:00, во время воздушной тревоги ракетами "Искандер" российские войска ударили почти по центру Чернигова, где всегда находятся много людей.

Горожане оказались под завалами. Почти сразу появилась информация о погибших и большом количестве раненых. Спасательная операция продолжалась в течение всего дня. Все время количество погибших и раненых росло, несколько человек исчезли, среди раненых были и дети.

Уже к утру, 18 апреля, в Чернигове завершили спасательную операцию после ракетного удара РФ. В результате атаки погибли 18 человек, еще 78 пострадали.