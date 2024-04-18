RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре раздались взрывы. Есть угроза баллистики

Фото: в Днепре прогремели взрывы 18 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы в четверг, 18 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Днепре слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Позже местные СМИ сообщили о повторных взрывах.

Воздушная тревога в Украине

На данный момент в части регионов Украины объявлена воздушная тревога. Начиная с 10:18 "покраснели" Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области. 

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!" - рассказали военные.

Обстрел Чернигова

17 апреля, около 9:00, во время воздушной тревоги ракетами "Искандер" российские войска ударили почти по центру Чернигова, где всегда находятся много людей.

Горожане оказались под завалами. Почти сразу появилась информация о погибших и большом количестве раненых. Спасательная операция продолжалась в течение всего дня. Все время количество погибших и раненых росло, несколько человек исчезли, среди раненых были и дети.

Уже к утру, 18 апреля, в Чернигове завершили спасательную операцию после ракетного удара РФ. В результате атаки погибли 18 человек, еще 78 пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВзрывДнипроВзрывы