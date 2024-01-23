В Днепре раздался взрыв

Сегодня, 23 января, в Днепре был слышен звук взрыва. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушное командование "Восток".
По словам местных жителей, сегодня около 16:10 в Днепре был слышен звук взрыва.
Карта воздушных тревог выглядит так:
По данным Воздушного командования "Восток", в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.
Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.
Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.
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