В Днепре раздался взрыв

По словам местных жителей, сегодня около 16:10 в Днепре был слышен звук взрыва.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Сбитие ракеты

По данным Воздушного командования "Восток", в Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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