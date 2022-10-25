В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги

Во вторник, 25 октября, в Днепре раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один - в автомобиле, один - на автомойке, находящейся рядом с АЗС. Также есть двое пострадавших", - пояснил городской голова.

Днепровский городской голова Борис Филатов заявил , что в результате ракетной атаки есть жертвы и раненые.

"Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня", - заявил Тимошенко.

"Ожидаем официальной информации от военной администрации", - говорится в сообщении.

Днепровский городской голова Борис Филатов заявил , что в городе похоже был прилет.

Местные Telegram-каналы сообщают, что на окраине города произошел сильный пожар.

О причинах взрывов в областном центре не сообщается. В настоящее время представители военной администрации Днепра событие не комментировали. До окончания воздушной тревоги людей просят оставаться в бомбоубежищах.

По имеющейся информации, в городе и области объявлена воздушная тревога.

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 10 октября в Днепре прогремели несколько взрывов. Над городом вздымается дым.

Также, в Киеве утром 10 октября также прогремели взрывы . По словам мэра города, в одном из районов столицы есть "прилет".

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