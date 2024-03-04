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В Днепре прогремели взрывы, в сторону города летела ракета

Архивное фото: В Днепре прогремели взрывы, в сторону города летела ракета (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Днепре сегодня, 4 марта, раздались звуки взрывов. Ранее в сторону города летела вражеская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", Воздушные силы Украин и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

За 15 минут до этого в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. 

А впоследствии Воздушные силы Украины сообщили о российской ракете, которая летела в направлении Днепра.

Причина взрыва

Лысак сообщил, что украинские воины сбили российскую ракету в Днепровском районе.

Обстрел Одессы

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Был разрушен целый подъезд, 18 квартир.

Среди жертв российской атаки есть дети, в частности, младенцы. В Одессе и области объявили траур по погибшим.

К вечеру в воскресенье в Одессе спасатели завершили поисковую операцию на месте удара вражеского дрона в многоэтажку. В результате российской атаки погибли 12 человек, среди которых пятеро - дети.

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