В Днепре прогремели взрывы

Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги. Вероятно, работает ПВО.

Напомним, российские войска в ночь на 1 ноября обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрелу подвергся частный сектор.

Также мы писали, что россияне в ночь на 1 ноября атаковали дронами Полтавскую область.

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