В Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ (фото)

"По факту поджога автомобиля ВСУ полиция открыла уголовное производство. Принимаются меры по задержанию злоумышленников", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, преступление произошло в ночь на 10 июня на автостоянке по ул. Яркой в г. Днепр.

Уже на месте полицейские установили, что в результате поджога загорелся принадлежащий военным микроавтобус Volkswagen.

"Огнем поврежден моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло. На месте преступления были обнаружены пустые бутылки от бензина", - добавили в полиции.

По предварительной информации, к поджогу может быть причастна группа лиц. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Как сообщалось, в ночь на 12 июня оккупанты атаковали Киевскую область ракетами и ударными БПЛА. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксированы, однако произошел пожар из-за падения обломков на промышленном объекте. Пострадал один человек.

Кроме того, масштабный пожар произошел в Харькове 8 июня. Огонь охватил 1800 квадратных метров, а дым был виден из разных частей города.