RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ (фото)

Фото: в Днепре подожгли автомобиль ВСУ (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре неизвестные подожгли автомобиль военных. Полиция начала расследование и поиск преступников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

"По факту поджога автомобиля ВСУ полиция открыла уголовное производство. Принимаются меры по задержанию злоумышленников", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, преступление произошло в ночь на 10 июня на автостоянке по ул. Яркой в г. Днепр.

Уже на месте полицейские установили, что в результате поджога загорелся принадлежащий военным микроавтобус Volkswagen.

"Огнем поврежден моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло. На месте преступления были обнаружены пустые бутылки от бензина", - добавили в полиции.

 

По предварительной информации, к поджогу может быть причастна группа лиц. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Как сообщалось, в ночь на 12 июня оккупанты атаковали Киевскую область ракетами и ударными БПЛА. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксированы, однако произошел пожар из-за падения обломков на промышленном объекте. Пострадал один человек.

Кроме того, масштабный пожар произошел в Харькове 8 июня. Огонь охватил 1800 квадратных метров, а дым был виден из разных частей города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроПожар