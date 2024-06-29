В Днепре на месте удара найдены останки человека: у родственников пропавших без вести взяли ДНК-образцы

В Днепре после ракетной атаки РФ по девятиэтажке криминалисты отобрали у родственников пропавших без вести материалы для проведения ДНК-экспертиз.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

В ведомстве отметили, что на месте удара обнаружены останки человека.

"По состоянию на 23:30 полицией Днепра обнаружены останки одного человека, его лицо устанавливается, также пропавшими без вести считаются две женщины. Пострадали и нуждались в медицинской помощи еще 8 человек, среди них шестимесячный ребенок и беременная женщина", - говорится в сообщении.

На месте ракетной атаки полицейские проводят все необходимые меры по документированию преступления российской армии против мирных людей. У родственников пропавших без вести отобраны ДНК-материалы.

В Нацполиции добавили, что пострадавшие граждане могут обратиться в полицейский пункт приема заявлений и сообщений, который развернут рядом с местом российского преступления.