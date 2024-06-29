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В Днепре на месте удара найдены останки человека: у родственников пропавших без вести взяли ДНК-образцы

Суббота 29 июня 2024 02:31
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В Днепре на месте удара найдены останки человека: у родственников пропавших без вести взяли ДНК-образцы Фото: последствия ракетного удара РФ по Днепру (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Эдуард Ткач

В Днепре после ракетной атаки РФ по девятиэтажке криминалисты отобрали у родственников пропавших без вести материалы для проведения ДНК-экспертиз.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

В ведомстве отметили, что на месте удара обнаружены останки человека.

"По состоянию на 23:30 полицией Днепра обнаружены останки одного человека, его лицо устанавливается, также пропавшими без вести считаются две женщины. Пострадали и нуждались в медицинской помощи еще 8 человек, среди них шестимесячный ребенок и беременная женщина", - говорится в сообщении.

На месте ракетной атаки полицейские проводят все необходимые меры по документированию преступления российской армии против мирных людей. У родственников пропавших без вести отобраны ДНК-материалы.

В Нацполиции добавили, что пострадавшие граждане могут обратиться в полицейский пункт приема заявлений и сообщений, который развернут рядом с местом российского преступления.

Ракетный удар по Днепру

Россия 28 июня нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Своим ударом российские захватчики уничтожили четыре этажа дома. В результате атаки один человек погиб.

В 21:48 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12 человек .

"Шестеро в больнице. Среди них – беременная женщина", - сообщил глава ОВА.

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