У Дніпрі на місці удару знайдено рештки людини: у родичів зниклих безвісти взяли ДНК-зразки
У Дніпрі після ракетної атаки РФ по дев'ятиповерхівці криміналісти відібрали у родичів зниклих безвісти матеріали для проведення ДНК-експертиз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
У відомстві зазначили, що на місці удару виявлено рештки людини.
"Станом на 23:30 поліцією Дніпра виявлені рештки однієї людини, її особа встановлюється, також зниклими безвісти вважаються дві жінки. Постраждали та потребували медичної допомоги ще 8 людей, серед них шестимісячна дитина та вагітна жінка", - йдеться у повідомленні.
На місці ракетної атаки поліцейські проводять всі необхідні заходи для документування злочину російської армії проти мирних людей. У родичів зниклих безвісти відібрані ДНК-матеріали.
У Нацполіції додали, що постраждалі громадяни можуть звернутись до поліцейського пункту прийому заяв та повідомлень, який розгорнутий поряд із місцем російського злочину.
Ракетний удар по Дніпру
Росія 28 червня завдала ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Своїм ударом російські загарбники знищили чотири поверхи будинку. Внаслідок атаки одна людина загинула.
О 21:48 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 12 людей.
"Шестеро в лікарні. Серед них - вагітна жінка", - повідомив очільник ОВА.
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