У Дніпрі на місці удару знайдено рештки людини: у родичів зниклих безвісти взяли ДНК-зразки

У Дніпрі після ракетної атаки РФ по дев'ятиповерхівці криміналісти відібрали у родичів зниклих безвісти матеріали для проведення ДНК-експертиз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

У відомстві зазначили, що на місці удару виявлено рештки людини.

"Станом на 23:30 поліцією Дніпра виявлені рештки однієї людини, її особа встановлюється, також зниклими безвісти вважаються дві жінки. Постраждали та потребували медичної допомоги ще 8 людей, серед них шестимісячна дитина та вагітна жінка", - йдеться у повідомленні.

На місці ракетної атаки поліцейські проводять всі необхідні заходи для документування злочину російської армії проти мирних людей. У родичів зниклих безвісти відібрані ДНК-матеріали.

У Нацполіції додали, що постраждалі громадяни можуть звернутись до поліцейського пункту прийому заяв та повідомлень, який розгорнутий поряд із місцем російського злочину.