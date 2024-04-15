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В Днепре энергетики переходят в усиленный режим: в чем причина

Днепр, Понедельник 15 апреля 2024 18:55
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В Днепре энергетики переходят в усиленный режим: в чем причина Фото: в Днепре энергетики переходят в усиленный режим из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре вечером 15 апреля и ночью 16 апреля ожидается гроза. Энергетики переходят в усиленный режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как отметили в ДТЭК, энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия возможных аварий, если они возникнут.

"Неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач", - подчеркнули энергетики.

Погода в Украине

В Украине в ближайшую неделю ожидается похолодание и кратковременные дожди, местами с грозами.

Как рассказали синоптики, в ближайшие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди кое-где с грозами. В частности, во вторник, 16 апреля, в Карпатах и Прикарпатье местами возможны значительные дожди. А вот 16-17 апреля на юге, в среду и на востоке страны преимущественно без осадков.

Температура в южной и юго-восточной части ночью 9-15 градусов тепла, днем 22-29 градусов тепла, 18 апреля 19-24 градусов тепла.

На остальной территории страны ночью 4-11 градусов, а днем 16 апреля 15-22 градуса, в течение 17-18 апреля снижение дневной температуры до 7-14 градусов, на высокогорье Карпат до 0 градусов.

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