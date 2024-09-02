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В Днепре из-за российского ракетного удара есть погибший и пострадавшие

Фото: в Днепре из-за ракетных обстрелов есть жертва (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Город Днепр сегодня вечером, 2 сентября, был атакован российскими захватчиками с применением ракетного вооружения. Из-за вражеской атаки известно о погибшем и пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Чиновник рассказал, что появилась информация, что в результате сегодняшней ракетной атаки по Днепру есть погибший и трое раненых.

"Соболезнование родным и близким", - добавил руководитель ОВА.

Перед этим, около половины одиннадцатого вечера, стало известно о воздушной атаке по Днепру. В командовании Воздушных сил ВСУ информировали об угрозе баллистики.

Как рассказал глава Днепропетровской ОВ, после взрыва в областном центе было известно о повреждении жилых домов в одном из районов города.

Он добавил, что вся информация о последствиях удара по Днепру будет позже.

Обстрелы Днепра

Напомним, ранее сообщалось, что 26 августа во время массированной атаки по Украине российские захватчики попали по дачному кооперативу в Днепровском районе. Из-за обстрела погиб один человек.

Также ранее сообщалось, что в результате российского удара в начале июля в Днепре погибли 4 человека, а количество пострадавших составило 34 человека.

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