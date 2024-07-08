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В Днепре были слышны взрывы во время ракетной атаки

Иллюстративное фото: в Днепре раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре сегодня поздно вечером слышались взрывы. В это время в области была объявлена воздушная тревога и фиксировалось движение вражеской ракеты в сторону областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Взрывы в районе города раздались около 23:44.

Следует заметить, что перед этим в 23:30 в командовании Воздушных сил ВСУ сделали объявление о российской ракете, которая направлялась в сторону Днепра.

"Ракета с юга в направлении Днепра!" – рассказали военные.

Несколько ранее в ряде областей, в том числе в Днепропетровской, была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и предупреждали об угрозе авиаударов со стороны российских захватчиков.

Обстрел Днепра 8 июля

Ранее сообщалось, что в понедельник, после ночной воздушной атаки, российские оккупанты уже утром нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. В общей сложности тогда враг запустил 38 ракет, силами ПВО удалось сбить 30 воздушных целей. Под удары попали Киев, Кривой Рог, Славянск и Краматорск, а также Днепр.

Так, в Днепре было несколько прилетов. В частности, там повреждена девятиэтажка. Были разрушены крыша и технический этаж, повреждены автомобили, частичное разрушение получило двухэтажное здание СТО и повреждено предприятие.

В городе погиб мужчина. На данный момент известно о 12 пострадавших.

Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

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ДнипроРакетный ударВзрывы