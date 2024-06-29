Число пострадавших в Днепре возросло
В Днепре до 13 человек увеличилось количество пострдавших после обстрел 28 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.
"В настоящее время количество пострадавших от удара РФ возросло до 13 граждан, среди них младенец и беременная женщина. К утру без вести пропавшими считаются две женщины", - говорится в сообщении.
Также полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара по Днепру. Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.
Обстрел Днепра
28 июня россияне обстреляли Днепр, атаковав жилую многоэтажку. На данный момент спасательная операция продолжается.
На утро, 29 июня, было известно о 12 пострадавших, в том числе беременная и ребенок, и одной жертве в результате обстрела. До недавнего времени пропавшими без вести считались пять людей.
В одном из подъездов дома разрушены квартиры с 8 по 11 этаж.
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