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Число пострадавших в Днепре возросло

Днепр, Суббота 29 июня 2024 12:34
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Число пострадавших в Днепре возросло Фото: количество пострадавших в Днепре выросло до 13 человек (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре до 13 человек увеличилось количество пострдавших после обстрел 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"В настоящее время количество пострадавших от удара РФ возросло до 13 граждан, среди них младенец и беременная женщина. К утру без вести пропавшими считаются две женщины", - говорится в сообщении.

Также полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара по Днепру. Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.

Обстрел Днепра

28 июня россияне обстреляли Днепр, атаковав жилую многоэтажку. На данный момент спасательная операция продолжается.

На утро, 29 июня, было известно о 12 пострадавших, в том числе беременная и ребенок, и одной жертве в результате обстрела. До недавнего времени пропавшими без вести считались пять людей.

В одном из подъездов дома разрушены квартиры с 8 по 11 этаж.

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