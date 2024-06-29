Число пострадавших в Днепре возросло

Фото: количество пострадавших в Днепре выросло до 13 человек (facebook.com/MNSDNE)

В Днепре до 13 человек увеличилось количество пострдавших после обстрел 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"В настоящее время количество пострадавших от удара РФ возросло до 13 граждан, среди них младенец и беременная женщина. К утру без вести пропавшими считаются две женщины", - говорится в сообщении. Также полицейские идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара по Днепру. Это 76-летняя жительница разрушенной многоэтажки.