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В Днепре были слышны взрывы

Фото: в Днепре раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Днепр прогремели взрывы поздно вечером, 1 июня. Через мгновение после этого в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Звуки взрывов в Днепре были слышны примерно в 23:37.

Отметим, что сигнал тревоги в области зазвучал примерно через минуту после этого.

Воздушная атака

Как предупредили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины, тревога связана с вражескими дронами-камикадзе. Так, фиксировалось движение ударных беспилотников противника в сторону Криворожского района Днепропетровской области.

Пока не уточняется, связаны ли звуки взрывов, которые слышали в Днепре, с возможной работой систем противовоздушной обороны в регионе. В местной областной военной администрации и в мэрии Днепра сообщений о взрывах нет.

Напомним, сегодня, 1 июня, около одиннадцати вечера стало известно о запуске российскими оккупантами дронов-камикадзе для очередной атаки по территории Украины. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

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ДнипроВойна в УкраинеВзрывыАтака дронов