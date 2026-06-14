"Дни восстановления" после обстрелов: как Украине сохранить работоспособность людей во время войны

Из-за работы в стрессе от войны украинцы больше подвергаются профессиональному выгоранию и обострению болезней. Это грозит стране потерей трудоспособного потенциала. Уже сейчас работодатели должны вводить особые условия труда.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор "Института медицины труда им. Ю. И. Кундиева" Богдан Божук.
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Сегодня в Украине нет единого стандарта адаптации условий труда к военным реалиям. Пока одни компании нанимают психологов и разрешают дистанционную работу, другие продолжают практиковать принудительный сверхурочный труд.
По словам Богдана Божука, работодатели часто забывают, что время, проведенное на рабочем месте, не всегда пропорционально результату.
"Каждая гривна, вложенная в психическое здоровье персонала, возвращается до 4,5 гривен роста производительности. При надлежащих условиях труда работник за три часа может выполнить тот же объем работы, на который в условиях перегрузки тратит значительно больше времени", - подчеркивает эксперт.
В Европе тестируют четырехдневную рабочую неделю. В Украине это будет трудно масштабировать на все государство, однако, по мнению эксперта, сначала можно запустить пилотный проект на отдельных предприятиях, чтобы посмотреть на эффективность.
Зато значительно больший эффект, по мнению Божука, могут дать "дни восстановления" - освобождение работника от выполнения нормы после массированных обстрелов, если он не спал ночью.
А для групп риска, склонных к профессиональному выгоранию, сокращение нагрузки должно стать не привилегией, а требованием.
Отдельным вызовом остается возвращение ветеранов на рынок труда. Сейчас поддержка защитников часто является локальной инициативой отдельных громад.
"Без единой общегосударственной системной политики, включающей адаптацию рабочих мест и расширение системы профессиональной переориентации, этот процесс будет крайне сложным", - отмечает Божук.
Эксперт приводит пример Израиля, где ветераны, которые проходили образовательно-восстановительные программы, в 20 раз успешнее интегрировались в общество. Поэтому стратегическое планирование на уровне государства является критически важным для сохранения как трудового потенциала, так и здоровья нации.
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