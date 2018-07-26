У Сумській області перепоховали небезпечні отрутохімікати

У 2015 році в Шосткинському районі у великій кількості були розлиті небезпечні отрутохімікати

У місті Шостка Сумської області перезатарили отрутохімікати, які в 2015 році в результаті несанкціонованого витоку при транспортуванні призвели до отруєння землі. Про це повідомляє місцеве видання "Шотска.Инфо".

Як відомо, в 2015 році в районі Лазарівка у великій кількості були розлиті небезпечні отрутохімікати.

Було встановлено, що до цього причетні два підприємства - київський Сервісний центр регенерації масел і шосткинська компанія "Елга", пише видання.

Повідомляється, що тоді з військової частини в Одеській області в Шостку завезли суміш технічної води, гасу та гептилу. За інформацією видання, ця суміш до цих пір знаходиться в ємкостях на території "Элги".

Зазначено, що інші отрутохімікати ще три роки тому зібрали фахівці Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України та затарили в герметичні бочки, які раніше зберігаються на території міста та району.

Спроби вивезти отрутохімікати за межі Шосткинського району і утилізувати не вдалося, так як в Україні немає підприємств, які б мали відповідну ліцензію на утилізацію особливо небезпечних хімічних речовин.

При цьому мішки, в які була упакована забруднена відходами земля, прийшли в непридатність. З-за цього їх вміст помістили в герметичну тару. Відходи зберігаються на території Ображеевского і Ковтуновского сільських рад. Перевірка умов зберігання, цілісності тари проводиться щоквартально.

За словами фахівців, всього на території Шосткинського району зберігається близько 90 т небезпечних отрутохімікатів, що підлягають утилізації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Шостці при вивозі з підприємства було розсипано невідоме химвещество.