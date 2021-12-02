ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі збудували Південну об'їзну

Новость на русском →
Дніпро, Четвер 02 грудня 2021 12:40
У Дніпрі збудували Південну об'їзну Фото: у Дніпрі збудували Південну об'їзну (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершується будівництво Південного обходу протяжністю 7 км. Нова магістраль з’єднала Запорізьку трасу та Південний міст у Дніпрі. Для обласного центру це перша об’їзна дорога в його історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Загалом у регіоні будують три магістралі. Трасу в напрямку Києва, Південний та Північний обходи Дніпра. На фініші - роботи на новій дорозі, що з’єднує трасу Н-08 із Південним мостом. Завдяки цій артерії транзитний великогабаритний транспорт більше не псуватиме вулиці міста й не створюватиме заторів", - повідомив Валентин Резніченко.

Південний обхід Дніпра має чотири смуги. На перетині з вулицею Аеропортівською дорожники спорудили дворівневу розв’язку, аби зручно було дістатися летовища. Там, де автошлях проходить уздовж полів, звели шляхопровід - для проїзду сільгосптехніки.

У Дніпрі збудували Південну об'їзну

"Південний обхід звели за сучасними стандартами. Нині завершуємо наносити розмітку. Вона із пластику. Цей матеріал має підвищену зносостійкість та світлоповертаючі властивості. Вночі підсвічується, відбиваючи у темряві світло фар", - розповів начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

На окремих ділянках зараз встановлюють додаткове освітлення. Ліхтарями оснастять розв’язки та підхід до мосту.

Раніше повідомлялося, що У Дніпропетровській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вперше за 40 років повністю відремонтували трасу на Нікополь, загальна протяжність якої - 56 км.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати