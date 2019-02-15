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У Дніпропетровській області затримали групу невідомих за спробу встановити блокпост

Новини » Суспільство    15.02.2019 - 01:33
У Дніпропетровській області затримали групу невідомих за спробу встановити блокпост
Фото: блокпост (dp.npu.gov.ua)

Поліція затримала 6 невідомих, які під виглядом військових встановлювали блокпост поблизу Дніпра

Поблизу Дніпра поліцейські затримали шестеро осіб, які намагалися встановити блокпост на трасі Знам’янка-Луганськ-Ізварине біля Новомосковська. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Зазначається, що групу невідомих затримали за підозрою у створенні незаконного збройного формування. Під час затримання у них вилучили декілька одиниць зброї та спецзасоби.

Чоловіки були одягнуті у камуфляжну форму та представилися військовими. У розмові з правоохоронцям вони відмовилися назватися або надати посвідчення чи дозвіл на встановлення блокпоста. Також зазначили, що їх винайняли для виконання цієї роботи та чекають на подальші вказівки від керівника.

 

Фото: блокпост (dp.npu.gov.ua)

"Зараз чоловіків затримано... За вказаний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, нещодавно в селі Кремінець, що тимчасово окуповане російсько-терористичними збройними формування, під час очікування переходу помер літній чоловік на блокпосту бойовиків "ДНР".

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