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У Дніпропетровській області ЗСУ збили ракету РФ

Фото: ПЗРК "Игла-С" з ракетою і трубою запуску (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив про успішне збиття Збройними силами України ворожої ракети, випущеної з ПЗРК "Игла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника області в Telegram.

Резніченко розповів про збиття ракети українськими військовими. Її уламки впали за межами населених пунктів, обійшлося без жертв. Голова ОВА оприлюднив відео з місця події.

"Наші збили ворожу ракету ПЗРК "Ігла". Уламки впали у полі. Ніхто не постраждав. Слава нашим військовим!" – написав очільник області.

До слова, російські окупанти обстріляли село Мар'янське на Дніпропетровщині напередодні.

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