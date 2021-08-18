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У новому басейні у Слобожанському стартували внутрішні оздоблювальні роботи

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Дніпро, Середа 18 серпня 2021 16:49
У новому басейні у Слобожанському стартували внутрішні оздоблювальні роботи Фото: новий басейн в Слобожанському (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У новому басейні, який зводять у Слобожанському Дніпропетровської області в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", розпочалися внутрішні оздоблювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови області Валентина Резніченка.

"Інфраструктура області наповнюється новими спортивними локаціями. Реконструйовані й нові стадіони – для занять футболом та легкою атлетикою. Плавцям - басейни. Їх в області зводимо два - у Нікополі та Слобожанському", - заявив Валентин Резніченко.

Басейн прибудовують до існуючого спорткомплексу. Штукатурні роботи вже виконано. На першому поверсі триває облицювання підлоги і стін плиткою. Встановлюють сантехніку, монтують підвісну стелю. На даху вже стоїть вентиляційне обладнання та система кондиціонування. Поставлені майже всі вікна, крім найбільших - вітражів.

Дорослий 25-метровий та дитячий 10-метровий басейни матимуть новітню систему очистки. На малому басейні обладнання з дезінфекції води вже встановлено. Нанесена гідроізоляція.

Другий поверх буде обладнаний теплою підлогою. Зверху на третьому поверсі розташують глядацькі трибуни на 100 місць.

У будівлі також передбачені роздягальні, душові, тренажерна зала. Буде обладнана унікальна зала сухого плавання для відпрацювання елементів плавання на суші. Там займатимуться професійні спортсмени.

Будівельники вже працюють над фасадом. Незабаром розпочнеться благоустрій оточуючої території: частину зони навколо будівлі заасфальтують, іншу частину – озеленять. Буде також облаштовано парковку.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що опорна школа на 800 учнів у місті Перещепине Дніпропетровської області отримає новий стадіон із сучасним футбольним полем.

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