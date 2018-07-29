У Дніпропетровській області за добу вбило струмом трьох людей

Новини Надзвичайні події 29.07.2018 - 19:39
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Поліція розслідує причини інцидентів

За добу трьох мешканців Дніпропетровської області вбило струмом у власних дворах. Про це повідомляє "Дніпроград" з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Так, перший випадок стався у Магдалинівському районі, в селі Шевське, де від удару струмом загинув місцевий житель. Другий - у Васильківському районі, в селі Письмове. Там була смертельно травмована місцева мешканка. Третя смерть сталася в селі Новогригорівка Васильківського району, де також від удару струмом загинув чоловік.

Поліція працює на всіх місцях подій і розслідує причини інцидентів. Енергокомпанія звертається до мешканців області із закликом не ризикувати життям себе і своїх близьких і стежити за справністю елетроприборов.

Нагадаємо, 23 липня у Львові чадним газом отруїлися четверо людей, в тому числі двоє дітей. Інцидент стався у квартирі на вул. Замарстинівській, 24 (Галицький район).

Всіх постраждалих госпіталізували. Серед них троє громадян США.

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Теги:  загиблі,  Днепропетровская область,  электричество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС