У Дніпропетровській області за добу вбило струмом трьох людей

Поліція розслідує причини інцидентів

За добу трьох мешканців Дніпропетровської області вбило струмом у власних дворах. Про це повідомляє "Дніпроград" з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Так, перший випадок стався у Магдалинівському районі, в селі Шевське, де від удару струмом загинув місцевий житель. Другий - у Васильківському районі, в селі Письмове. Там була смертельно травмована місцева мешканка. Третя смерть сталася в селі Новогригорівка Васильківського району, де також від удару струмом загинув чоловік.

Поліція працює на всіх місцях подій і розслідує причини інцидентів. Енергокомпанія звертається до мешканців області із закликом не ризикувати життям себе і своїх близьких і стежити за справністю елетроприборов.

Нагадаємо, 23 липня у Львові чадним газом отруїлися четверо людей, в тому числі двоє дітей. Інцидент стався у квартирі на вул. Замарстинівській, 24 (Галицький район).

Всіх постраждалих госпіталізували. Серед них троє громадян США.