В Днепропетровской области за сутки убило током троих человек

Полиция расследует причины инцидентов

За сутки трех жителей Днепропетровской области убило током в собственных дворах. Об этом сообщает "Дніпроград" со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Так, первый случай произошел в Магдалиновском районе, в селе Шевское, где от удара током погиб местный житель. Второй - в Васильковском районе, в селе Письменное. Там была смертельно травмирована местная жительница. Третья смерть произошла в селе Новогригорьевка Васильковского района, где также от удара током погиб мужчина.

Полиция работает на всех местах происшествий и расследует причины инцидентов. Энергокомпания обращается к жителям области с призывом не рисковать жизнью себя и своих близких и следить за исправностью елетроприборов.

Напомним, 23 июля во Львове угарным газом отравились четверо человек, в том числе двое детей. Инцидент произошел в квартире на ул. Замарстыновской, 24 (Галицкий район).

Всех пострадавших госпитализировали. Среди них трое граждан США.