У Львові чадним газом отруїлися четверо людей
Серед постраждалих - троє громадян США
У Львові сьогодні, 23 липня, чадним газом отруїлися четверо людей, у тому числі двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Інцидент відбувся у квартирі на вул. Замарстинівській, 24 (Галицький район).
Зокрема, отруїлись:
- жінка, 1956 р. н., мешканка м. Дніпро, госпіталізована у Львівську обласну клінічну лікарню (8% карбоксигемоглобіну);
- жінка, 1982 р. н., громадянка США, штат Техас;
- дівчина, 2010 р. н., громадянка США, штат Техас;
- дівчина, 2006 р. н., громадянка США, штат Техас.
У трьох потерпілих кількість карбоксигемоглобіну встановлюється.
Дорослих доставили у Львівську обласну клінічну лікарню, а дітей госпіталізували в лікарню "Охмадит".
Зазаначається, що працівники ПАТ "Львівгаз" перекрили подачу газу до квартири. Наразі встановлюються обставини події.
Нагадаємо, 7 квітня у Львові чадним газом отруїлися троє осіб віком 44 роки, 43 роки та 19 років. Постраждалих доправили до обласної клінічної лікарні.