У Львові чадним газом отруїлися четверо людей

Новини Надзвичайні події 23.07.2018 - 21:42
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Серед постраждалих - троє громадян США

У Львові сьогодні, 23 липня, чадним газом отруїлися четверо людей, у тому числі двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Інцидент відбувся у квартирі на вул. Замарстинівській, 24 (Галицький район).

Зокрема, отруїлись:

  • жінка, 1956 р. н., мешканка м. Дніпро, госпіталізована у Львівську обласну клінічну лікарню (8% карбоксигемоглобіну);
  • жінка, 1982 р. н., громадянка США, штат Техас;
  • дівчина, 2010 р. н., громадянка США, штат Техас;
  • дівчина, 2006 р. н., громадянка США, штат Техас.

У трьох потерпілих кількість карбоксигемоглобіну встановлюється.

Дорослих доставили у Львівську обласну клінічну лікарню, а дітей госпіталізували в лікарню "Охмадит".

Зазаначається, що працівники ПАТ "Львівгаз" перекрили подачу газу до квартири. Наразі встановлюються обставини події.

Нагадаємо, 7 квітня у Львові чадним газом отруїлися троє осіб віком 44 роки, 43 роки та 19 років. Постраждалих доправили до обласної клінічної лікарні.

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Теги:  Львовская область,  газ,  отруєння  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС