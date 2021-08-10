У Дніпропетровській області завершили капремонт дороги Партизанське-Лобойківка
В Дніпропетровській області в рамках програми президента "Велике будівництво" завершили капітальний ремонт дороги Партизанське-Лобойківка. Маршрут не відновлювали 30 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.
"В області триває розбудова дорожньої інфраструктури. Оновлення та будівництво - на магістралях державного значення. А ще ремонтуємо місцеві автошляхи. Серед зроблених об’єктів - дорога Партизанське-Лобойківка", - зазначив Резніченко.
В ході ремонту оновили 6 кілометрів автодороги. Підрядники поклали новий "дорожній одяг" завтовшки 11 см, відсипали узбіччя, нанесли розмітку, встановили світловідбивачі. Гарантія якості асфальтобетонного покриття складає 10 років.
Ремонт виконали за кошти обласного бюджету.
Дорога Партизанське-Лобойківка зв’язує село з Петриківкою, Царичанкою, Дніпром та іншими ключовими населеними пунктами області. Щодня нею користуються понад півсотні рейсових автобусів, возять дітей в опорну школу.
Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко заявив, що у Дніпра вперше з’явиться об’їзна дорога.