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У Дніпропетровській області викрили депутата, який поширював сепаратистські матеріали

Новини » Надзвичайні події     22.04.2020 - 23:07
У Дніпропетровській області викрили депутата, який поширював сепаратистські матеріали
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Депутат популяризував у соцмережах сепаратистські організації "ЛНР/ДНР"

Служба безпеки України викрила голову бюджетного комітету однієї з селищних рад Дніпропетровської області, причетного до поширення через інтернет сепаратистських матеріалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляють в СБУ, депутат сільради, який одночасно є керівником місцевого громадського формування, популяризував на своїх сторінках у соцмережах, зокрема заборонених в нашій країні, сепаратистські організації "ЛНР/ДНР".

Також він поширював неправдиву інформацію, яка дискредитує українські військові підрозділи і правоохоронні органи, зокрема учасників операції Об'єднаних сил.

"Для ведення протиправної діяльності агітатор використовував матеріали пропагандистських сайтів Росії та незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні відомства.

Оперативники Служби безпеки встановили, що в коло його "друзів" з інтернет середовища входили користувачі, які мали відношення до спецслужб РФ та угруповань бойовиків.

Своєю чергою правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп'ютерну техніку з інформацією, що підтверджує незаконну діяльність. Вилучені матеріали та обладнання направлено на експертизу.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру двом депутатам Миронівського селищної ради Донецької області за сприяння в організації псевдореферендуму в 2014 році.

Раніше РБК-Україна писало, що міського голову Світлодарська Анатолія Брехунця взяли під варту до 11 квітня у справі про сепаратизм.

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