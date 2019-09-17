У Дніпропетровській області розслідують причетність правоохоронців до грального бізнесу

У Дніпропетровській області розслідують причетність правоохоронців до діяльності грального бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією відомства, "невстановлені особи організували діяльність підпільних казино на території Дніпропетровської області".

До організації грального бізнесу можуть бути причетні заступник начальника одного з відділів прокуратури Дніпропетровської області та посадова особа Криворізького відділу поліції Головного управління Нацполиции в Дніпропетровській області.

Пройшли чотири обшуку в Дніпрі і Кривому Розі за результатами яких вилучено: 35 системних блоків персональних комп'ютерів, за допомогою яких надавалася можливість грати в азартні ігри; неофіційна бухгалтерська документація та грошові кошти.

Нагадаємо, в Запоріжжі вилучили близько 40 ігрових автоматів. Правоохоронцями було вилучено 39 ігрових автоматів, 11 одиниць комп'ютерної техніки, 2 відеореєстратора та інші речові докази.

Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці заблокували діяльність підпільного казино на одній з центральних вулиць Києва. Оперативники Служби безпеки встановили, що нелегальний заклад було замасковано під караоке. В приміщенні казино правоохоронці вилучили готівку, рулетки, столи для гри в карти, фішки, загальною вартістю понад 300 тис. доларів.