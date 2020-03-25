У Дніпропетровській області перевірять понад 10 підозр на коронавірус

У Дніпропетровській області перевіряють понад 10 підозр на зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА).

За словами директор департаменту охорони здоров’я ОДА Валерія Сердюка, на коронавірус перевірили вже 25 осіб. Зараз перевіряють ще понад 10 випадків, серед яких чоловік, який вчора помер в лікарні.

"25 мешканців області вже перевірили на коронавірус, нових випадків захворювання немає. Подружжя, у якого раніше виявили COVID-19, вже йде на поправку. Незабаром їм зроблять повторний тест", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі через карантин провели сесію міськради на парковці біля будівлі мерії. Після перерви місцеві депутати продовжили працювати віддалено за допомогою програмного забезпечення.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпрі помер 45-річний чоловік, у якого підозрювали захворювання коронавірусом. Померлий тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту та відчув нездужання, однак запізно звернувся до лікарів.

Додамо, сьогодні зросло кількість підозр на коронавірус у Львівській області. Станом на 25 березня у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з підозрою на коронавірус перебувають 44 особи.