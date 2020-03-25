В Днепропетровской области проверят более 10 подозрений на коронавирус

В Днепропетровской области проверяют более 10 подозрений на заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА).

По словам директор департамента здравоохранения ОГА Валерия Сердюка, на коронавирус проверили уже 25 человек. Сейчас проверяют еще более 10 случаев, среди которых человек, умерший вчера в больнице.

"25 жителей области уже проверили на коронавирус, новых случаев заболевания нет. Супруги, у которого ранее обнаружили COVID-19, уже идут на поправку. Скоро им сделают повторный тест", - заявили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре из-за карантина провели сессию горсовета на парковке возле здания мэрии. После перерыва местные депутаты продолжили работать удаленно с помощью программного обеспечения.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре скончался 45-летний мужчина, у которого подозревали заболевание коронавирусом. Умерший неделю назад вернулся из путешествия в Египет и почувствовал недомогание, однако поздно обратился к врачам.

Добавим, сегодня выросло количество подозрений на коронавирус во Львовской области. По состоянию на 25 марта во Львовской областной инфекционной клинической больнице с подозрением на коронавирус находятся 44 человека.