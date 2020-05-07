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У Дніпропетровській області підтвердили майже 30 нових захворювань COVID-19

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 22:21
У Дніпропетровській області підтвердили майже 30 нових захворювань COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області заразився 651 людина

У Дніпропетровській області за добу, 7 травня, підтвердили ще 27 нових захворювань коронавірусом COVID-19. Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Повідомляється, що станом на вечір 7 травня в області підтвердили зараження COVID-19 у 651 людини. При цьому 74 пацієнта вже одужали.

"За сьогодні коронавірус виявили ще 27 жителів області. 13 нових випадків зафіксували в Дніпрі, 11 - Кривому Розі, 2 - Вільногірську. На COVID-19 захворів також житель Васильківського району", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, за минулу добу в Дніпропетровській області виявили 56 нових захворювань, що стало третім результатом в Україні. Більше інфікованих було лише у Чернівецькій та Одеській областях - по 63 хворих.

При цьому у Дніпропетровській облраді заявили, що зростання захворювань пов'язаний із збільшенням тестування на COVID-19. Як зазначив голова облради Святослав Олійник, в області немає спалаху коронавіруса.

Крім цього Олійник засумнівався в достовірності результатів проведення ПЛР-тестування на коронавірус. Він зазначив, що сумніви виникають у зв'язку з великою кількістю розбіжностей між результатами швидких тестів і лабораторного дослідження.

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