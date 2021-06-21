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В Дніпропетровській області масштабне ДТП з мікроавтобусом: двоє загилих та вісім поранених

Автор: РБК-Україна

Поблизу смт Покровськ Нікопольського району зранку сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули дві людини та вісім осіб отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля "ВАЗ" виїхав на перехрестя з другорядної дороги та не надав перевагу автомобілю Mercedes Sprinter.

Внаслідок автопригоди двоє пасажирів мікроавтобусу загинули на місці події. Водій та 21-річка пасажирка автомобіля "ВАЗ", а також шість пасажирів Mercedes отримали тілесні ушкодження.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водія автомобіля "ВАЗ" затримано в порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше на трасі Дєва-Недлак у Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чеської республіки. Загинули двоє українців.

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ДТПДнепропетровская область