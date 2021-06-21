UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепропетровской области масштабное ДТП с микроавтобусом: двое погибших и восемь раненых

Автор: РБК-Украина

Вблизи пгт Покровск Никопольского района утром произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека и восемь человек получили телесные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter.

В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ", а также шесть пассажиров Mercedes получили телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Водитель автомобиля "ВАЗ" задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее на трассе Дева-Недлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую Республику. Погибли двое украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПДнепропетровская область