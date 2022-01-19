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У Дніпропетровській області вперше за 40 років ремонтують опорний ліцей

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Дніпро, Середа 19 січня 2022 14:26
У Дніпропетровській області вперше за 40 років ремонтують опорний ліцей Фото: у Дніпропетровській області ремонтують опорний ліцей (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У смт Божедарівка Дніпропетровської області стартувала реконструкція опорного ліцею, яка проводиться там вперше за 40 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"У 2021-му оновили 6 шкіл у різних куточках регіону. Цьогоріч продовжуємо модернізувати навчальні заклади. Приводимо до сучасних стандартів і Божедарівський опорний ліцей. Там у розпалі - внутрішнє оздоблення", – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Глобальні зміни у Божедарівському опорному ліцеї проходять у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Дякуючи президентові та його програмі матимемо сучасний ремонт у європейському стилі. Охайні кабінети із новим обладнанням та гармонійно підібраними кольорами. Все буде зроблене з душею. У таких умовах і діти краще навчатимуться", - розповів голова Божедарівської громади Володимир Дерко.

Підрядники вже обшили стіни гіпсокартоном. Наразі завершують шпаклювання, монтують електрику, пожежну сигналізацію, вентиляцію. У кожному класі зроблять кольорову стіну біля дошки, у тон підберуть і двері.

Будівля ліцею стане безбар’єрною: облаштують ґанки з пандусами, ліфт, у кабінетах не буде порогів.

Також приводять до ладу спортивну залу, а поряд із навчальним корпусом осучаснюють одноповерхівку, де облаштовують житло для вчителів та кімнати дитячих гуртків.

У Божедарівському опорному ліцеї - понад 400 учнів.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" для школярів будують цілий спорткомплекс зі стадіоном.

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