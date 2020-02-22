У Дніпропетровській області горів гуртожиток, рятувальники евакуювали людей

У місті Павлоград (Дніпропетровська область) ввечері п'ятниці, 21 лютого, сталась пожежа у гуртожитку на вулиці Будівельна. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Держслужбу із надзвичайних ситуацій в області (ДСНС).

На місце пожежі після отримання виклику вирушили рятувальники двох пожежних частин. На місці події вони встановили, що вогонь виник у житловій кімнаті на 4 поверсі.

"Вогнеборці врятували 10 мешканців гуртожитку, з них 3 дитини. Стан здоров’я задовільний, не госпіталізовані. Загиблих та постраждалих немає", - зазначили в ДСНС.

Вогонь знищив домашні речі у кімнаті на 4 поверсі, а також пошкодив вікно кімнати на 5 поверсі та перекриття даху гуртожитку. Причини пожежі встановлюються.

Фото: пожежа в гуртожитку (ДСНС)

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькому у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку сталась пожежа, рятувальники евакуювали більше 40 людей.

Раніше у Миколаївській області сталась пожежа у дачному будинку на вул. Дачній садового товариства "Нива", в результаті якої загинули двоє людей.

Також у Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку на Слобожанському проспекті.