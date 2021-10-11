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У Дніпропетровській області горів мікроавтобус. Є загиблий

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Лобойківка, Понеділок 11 жовтня 2021 15:18
У Дніпропетровській області горів мікроавтобус. Є загиблий Фото: у Дніпропетровській області горів мікроавтобус (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

На автодорозі Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка сталась пожежа в мікроавтобусі. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Пожежа сталась в середині автомобілю Volkswagen LT 35, який знаходився на тимчасовій зупинці.

Вогнем пошкоджено салон автомобілю та топливні брикети, які знаходились в салоні автомобіля. О 08:59 пожежу локалізували та о 09:15 загасили.

До ліквідації займання залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

У Дніпропетровській області горів мікроавтобус. Є загиблийФото: у Дніпропетровській області горів мікроавтобус (dp.dsns.gov.ua)

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Пожежа Днепропетровская область
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