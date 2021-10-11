У Дніпропетровській області горів мікроавтобус. Є загиблий
Фото: у Дніпропетровській області горів мікроавтобус (dp.dsns.gov.ua)
На автодорозі Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка сталась пожежа в мікроавтобусі. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Пожежа сталась в середині автомобілю Volkswagen LT 35, який знаходився на тимчасовій зупинці.
Вогнем пошкоджено салон автомобілю та топливні брикети, які знаходились в салоні автомобіля. О 08:59 пожежу локалізували та о 09:15 загасили.
До ліквідації займання залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
Фото: у Дніпропетровській області горів мікроавтобус (dp.dsns.gov.ua)