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В Днепропетровской области горел микроавтобус. Есть погибший

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Лобойковка, Понедельник 11 октября 2021 15:18
В Днепропетровской области горел микроавтобус. Есть погибший Фото: в Днепропетровской области горел микроавтобус (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

На автодороге Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка произошел пожар в микроавтобусе. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Пожар произошел в середине автомобиля Volkswagen LT 35, который находился на временной остановке.

Огнем поврежден салон автомобиля и топливные брикеты, которые находились в салоне автомобиля. В 08:59 пожар локализовали и в 09:15 потушили.

К ликвидации возгорания привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

В Днепропетровской области горел микроавтобус. Есть погибшийФото: в Днепропетровской области горел микроавтобус (dp.dsns.gov.ua)

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Пожар Днепропетровская область
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