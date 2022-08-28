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У Дніпропетровській області чотири громади потрапили під обстріл: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ворог всю ніч накривав з "Градів" і "Ураганів" Дніпропетровську область. Постраждали чотири громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Нікопольський район ворог накрив вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків і автомобілів. Без світла залишилося понад 1500 сімей. ЛЕП вже відремонтували.

У Марганецькій громаді один будинок знищено, ще 10 пошкоджено. У Марганці ворог зачепив склад і цехи місцевої фабрики. У місті перебита лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді також є руйнування житлових будинків.

По Криворізькому району ворог вдарив "Ураганом". Під вогонь потрапила Зеленодольська громада. Там вкотре окупанти потрапили по дачному масиву і підприємству. Без загиблих і поранених.

Нагадаємо, вночі 27 серпня російська армія сім разів вдарила по Нікопольському району та тричі по Криворізькому у Дніпропетровській області.

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Дніпропетровська область