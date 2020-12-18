У Дніпропетровській області блокували конвертцентр з оборотом в мільярд гривень

У Дніпропетровській області викрито діяльність конвертаційного центру. Його оборот становив до мільярда гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, схему організував місцевий комерсант. Він пропонував клієнтам послуги з виведення грошей через фіктивні фірми з формуванням штучного податкового кредиту, а частину грошей переводити в готівку.

Через конвертаційний центр в 2019-20 роках пройшов мільярд гривень. Точна сума збитку державі встановлюється.

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі виведених в готівку 2,5 мільйона гривень. Також правоохоронці провели 13 обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів, в тому числі і в приміщенні податкової служби.

Під час обшуків вилучили 230 тисяч євро, майже 4 мільйони гривень, понад 220 тисяч доларів, більш як 20 тисяч фунтів стерлінгів, а також комп'ютерну техніку і чорнову бухгалтерію.

Слідство ведеться за статтями 28, 209, 212 та 364 Кримінального кодексу України.

У четвер повідомлялося, що Служба безпеки України у Львові блокувала діяльність конвертаційного центру з щорічним обігом у 20 млрд гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, на початку грудня в Житомирській області викрили міжрегіональний конвертаційний центр. З допомогою нього в тінь вивели майже 200 млн гривень.