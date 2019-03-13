У Дніпропетровській обл. затримали міськголову на хабарі 30 тис. доларів

Наразі тривають невідкладні слідчі дії

Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины был задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды Верховцевским городским головой Верховцевского городского совета Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долларов городской голова пообещал "решить вопрос" о предоставлении в аренду предпринимателю земельного участка, расположенного на территории Верховцевского района.

"13.03.2019 после получения части указанной суммы неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов высокопоставленного чиновника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Задержанному планируется сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, украинские правоохранители задержали бывших менеджеров "Укргаздобыча" за взятку в 1 млн долларов.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему вымогательства неправомерной выгоды в особо крупных размерах, организованное должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов.