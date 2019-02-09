В Дніпропетровській обл. в пожежі загинуло 3 людини

Правоохоронці встановлюють причини пожежі

В Днепропетровской области в частном жилом доме города Покров произошел пожар, который привел к гибели 3 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям 8 февраля в 18:39, после чего по указанному адресу было отправлено дежурные отделения пожарно-спасательной части. Пожарные установили, что возгорание началось внутри дома. Всего в огне было уничтожено имущество и повреждены конструкции дома на площади в 25 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 19:30.

"Во время тушения пожара сотрудниками ГСЧС внутри дома обнаружены тела трех погибших: мужчины 1971 года рождения, мужчину 1965 года рождения и женщины 1968 года рождения", - рассказали в ГСЧС.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины пожара. К ликвидации было привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, в Винницкой области в результате пожара погибли двое детей. Начальник Тывровского отделение полиции Анатолий Присяжнюк рассказал, что предварительно установлено, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама ушла в магазин.