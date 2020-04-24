Під Дніпром виявили спалах COVID-19 в реабілітаційних центрах: відкрито справу

Прокуратура Дніпропетровської області відкрила справу через спалахи коронавірусу COVID-19 в трьох реабілітаційних центрах міста Підгороднє. Про це повідомили в прес-службі прокуратуры.

Повідомляється, що в реабілітаційних центрах захворювання коронавірусом підтвердили у 26 осіб.

"Зазначених осіб госпіталізовано в КЗ "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №21 ім. проф. О. Попкової" для проходження лікування. Наразі працівниками санітарно - епідеміологічної станції та медичними працівниками проводиться відбір біологічного матеріалу у всіх громадян, які перебувають у зазначених реабілітаційних центрах. Також проходить дезінфекція приміщень", - повідомили в прокуратурі.

Як зазначили в прокуратурі, справу порушено за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб (ч. 1 ст. 325 КК України). Встановлюються причетні до злочину особи.

Нагадаємо, раніше поліція Дніпропетровської області відкрила справу за фактом порушення санітарних правил і норм у зв'язку з спалахом коронавірусу в Першотравенську, яка сталася у біблійній школі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області кількість інфікованих коронавірусом зросла до 224. впродовж 24 квітня лабораторно підтвердили 29 нових заражень.