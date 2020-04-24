Под Днепром выявили вспышку COVID-19 в реабилитационных центрах: открыто дело

Прокуратура Днепропетровской области открыла дело из-за вспышки коронавируса COVID-19 в трех реабилитационных центрах города Подгороднее. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сообщается, что в реабилитационных центрах заболевание коронавирусом подтвердили у 26 человек.

"Указанных лиц госпитализированы в КЗ "Днепропетровская городская клиническая больница №21 им. проф. Е. Попковой" для прохождения лечения. Сейчас сотрудниками санитарно - эпидемиологической станции и медицинскими работниками проводится отбор биологического материала у всех граждан, находящихся в указанных реабилитационных центрах. Также проходит дезинфекция помещений", - сообщили в прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре, дело открыто по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней (ч.1 ст.325 УК Украины). Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Напомним, ранее полиция Днепропетровской области открыла дело по факту нарушения санитарных правил и норм в связи со вспышкой коронавируса в Першотравенске, которая произошла в библейской школе.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области количество инфицированных коронавирусом выросло до 224 человек. На протяжении 24 апреля лабораторно подтвердили 29 новых заражений.